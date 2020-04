Autism day 2020: la fontana di Monte San Biagio si illumina di blu

Nel 2007 fu istituita, dall’ Assemblea Generale dell’ ONU, “La giornata mondiale dell’ AUTISMO “, celebrata ogni anno il 2 Aprile, per richiamare l’ attenzione di tutti, sui diritti delle persone affette dallo spettro autistico.

L'amministrazione di Monte San Biagio, come sottolineato dall'assessore Anna Maria Ferreri, ha voluto ricordare questa ricorrenza illuminando di BLU la fontana cittadina. Il colore blu, come noto, è quello scelto dalle Nazioni Unite per la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo il cui obiettivo, ta gli altri, è ricordare come ogni individuo affetto da AUTISMO ... sia, nella sua singolarità, straordinariamente UNICO.