Il Vicesindaco risponde a Fondi in Azione in merito agli aumenti IMU

Approvare il Bilancio previsionale dell' anno successivo entro l'anno in corso significa affrontare il nuovo anno in maniera programmata, strutturata e snella dato che progetti e interventi in cantiere hanno già la necessaria copertura finanziaria; vuol dire, dunque, raggiungere gli obiettivi che l’amministrazione si è preposta, nell’interesse dei cittadini, in maniera più celere e tempestiva. A fronte di un’aliquota Imu aumentata di un solo punto percentuale e, comunque, di gran lunga al di sotto dell’aliquota massima e della media provinciale, regionale e nazionale dei comuni di pari dimensioni.

Da Azione si sono accorti dell’aumento inseriti nel Bilancio di previsione 2022 approvato a fine del 2021 quasi sorridere, perché sembra ci sia poca attenzione alle dinamiche politiche e anche a quelle comunicative, considerando che abbiamo comunicato tale aumento a seguito del consiglio comunale del 22 dicembre dello scorso anno. E on line è ancora disponibile la nota con le motivazioni di tale decisione. L'aumento era stato dettato dalla valutazione dell'innalzamento del caro energia che già avevamo percepito e che ha portato quest'anno a un raddoppio delle spese da parte dell'Ente comunale. Tra l'altro, il Comune di Fondi è stato tra gli ultimi a portare l'aliquota dal 9 per mille a 10 per mille e comunque, ben al di sotto del limite massimo dell'11,4 per mille fissato al livello nazionale con la Legge di Bilancio.

Avevamo previsto un gettito aggiuntivo di circa 1 milione di euro assorbito tutto dal caro energia. Ma comunque la pressione fiscale dei cittadini di Fondi è tra le più basse in provincia di Latina. Non siamo un Comune che sperpera, anzi, facciamo spese oculate e queste sono tutte documentate e disponibili sull'albo pretorio.

Personalmente le critiche le vedo sempre costruttive anche da chi al massimo ha amministrato forse un condominio. Ma non si può dire che non c'è programmazione se il Bilancio è stato approvato nel rispetto dei tempi evitando l'esercizio provvisorio e dando continuità all'azione amministrativa.

Apprezzo che siano stati fatti i complimenti alle 2 colleghe Elisa Carnevale e Daniela De Bonis, perché il bilancio è frutto di un lavoro di squadra e mi fa piacere che vengano apprezzati altri membri dell'Amministrazione.

I presenti chiarimenti al solo scopo di fornire al cittadino gli strumenti necessari per fare le opportune valutazioni. Perché sì, si può anche scegliere di gridare allo scandalo o all'aumento "indiscriminato e immotivato" ma per esprimere giudizi concreti, attuabili e non fantasiosi, è necessario conoscere non solo le conseguenze ma anche le cause e il contesto in cui si opera.

(Il comunicato di Fondi in Azione oggetto della risposta: https://www.fondinotizie.net/notizie/comunicati-stampa/10331/fondi-in-azione-in-merito-alla-scelta-di-aumentare-la-tariffa-imu ).