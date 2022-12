Sabato 17 il Concerto “Note di Natale al Castello”

L'evento, organizzato dalla Associazione Pro Loco Fondi Aps con il patrocinio del Comune di Fondi si tiene sabato 17 dicembre 2022 alle ore 18,30, nella Sala conferenze del Castello Caetani di Fondi.

Come ogni anno, l'Associazione Moysa presenta il suo concerto di Natale "Note di Natale al Castello". I protagonisti saranno gli alunni dell'Accademia dei corsi di canto del M° Maria di Biasio, pianoforte del M° Luigi De Meo e chitarra del M° Nicola Galeotti che si esibiranno in brani tratti dal repertorio natalizio e non solo.

La serata sarà allietata dalla splendida voce di Francesca Petrillo, già concertista, alunna dei corsi di perfezionamento.

Ingresso libero – locali riscaldati.