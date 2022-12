Il comitato di Azione in merito alla risposta del Vicesindaco sugli aumenti IMU

Non perderemo tempo nelle polemiche personali nel rispondere al suo comunicato e la riportiamo come sempre al merito, proprio perché abbiamo a cuore Fondi ed i Fondani e non altro ed è nello stile di Azione e del Terzo Polo parlare di problemi e soluzioni.

L’aliquota IMU è stata aumentata e l’effetto sui cittadini si è materializzato in pieno a dicembre, il regalo di Natale. Momento meno propizio nell’attuale contesto. Azione era a conoscenza della data della delibera e, proprio per evitare fraintendimenti come il suo e polemiche sterili, nel comunicato c’era il link al verbale del consiglio comunale del 21/12/2021. Le chiediamo, si poteva far altro?

Nella nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 si affermava “In merito all’IMU sono stati previsti incrementi delle aliquote per le diverse fattispecie impositive. Tali incrementi comportano un gettito maggiore rispetto all’accertato 2021 di circa un milione di euro”. Nella stessa nota si prevede “..un incremento della previsione di bilancio della spesa per le utenze di un importo stimato pari ad € 200.000,00”. A prima vista, leggendo quanto da lei affermato in merito all’incremento, o c’è un errore comunicativo, oppure si son presi fischi per fiaschi. Concorda Assessore? Oppure a dicembre 2021 era già prevista una guerra con annessi e connessi?

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=6379368&DOCORE_versione=1&FNSTR=UWX_U_HAAV_SEQXKAWVIQY_COHYXITB_QS_KNEKAEBNIJ_2022_2024.PLX&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=DE

Comunque, per noi di Azione, e non solo, il caro energia non può essere una motivazione per aumentare strutturalmente le tasse a carico dei cittadini. Strutturalmente, le spieghiamo, vuol dire che l’amministrazione ha deciso di pescare nelle tasche dei fondani non solo nel 2022, ma continuerà a farlo anche in seguito, caro energia o meno, vista l’assenza di indicazioni/informative ai cittadini che vadano chiaramente nell’opposta direzione. E poi le ripetiamo: per noi un aumento strutturale delle tasse deve corrispondere a nuovi servizi.

A nostro umile parere, le motivazioni da lei riportate sono solo uno specchietto per le allodole, un pro forma da inserire perché necessario, perciò abbiamo chiesto chiarezza: l’amministrazione pensa sul serio che incrementi delle aliquote siano l’unica arma per far fronte ad eventuali fenomeni inflattivi legati all’energia od ad altri costi comunali? Quindi se i costi continuassero a lievitare (abbastanza probabile nel lungo termine) portereste l’IMU al tetto massimo previsto per legge? E poi se aumentassero ancora, che fareste? Dichiarereste bancarotta? È questo quello che ci attende?

Ci farebbe piacere che questi nostri appunti stimolassero una riflessione più ampia di quella legata alla mera gestione di un condominio.

