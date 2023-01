Videomessaggi per Marco Pannone e solidarietÃ  per i familiari

La Pro Loco Fondi lancia una nuova iniziativa: videomessaggi per supportare moralmente Marco Pannone e soprattutto i suoi familiari che gli sono accanto. A distanza di quasi due mesi dalla vile aggressione subita a Londra dal giovane fondano è necessario anche far arrivare la vicinanza e la solidarietà. È sufficiente registrare un videomessaggio con il proprio smartphone e inviarlo al numero WhatsApp della Pro Loco Fondi 3297764644 così da condividerlo alla Mamma Enza e al papà Giuseppe di Marco Pannone.

Sono continuamente in contatto con i familiari - fa sapere Gaetano Orticelli presidente della Pro Loco Fondi - e credo sia opportuno far giungere, oltre al sostegno economico, anche quello morale. Un gesto semplice che li aiuterà ulteriormente in questi giorni difficili e di grave apprensione.