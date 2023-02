Domenica 19 febbraio Paolo Recchia presenta il suo ultimo lavoro "Imaginary place"

Lo scorso 4 Novembre è uscito il suo ultimo lavoro discografico, dal titolo "Imaginary place", firmato dalla neonata etichetta Birdbox Records. Dopo Bari, Potenza, Andria, Roma, Castellonorato, Latina, e prima delle prossime tappe in Campania, Liguria, Toscana e la doppia data di Aprile a Catania, Domenica 19 Febbraio alle ore 17.30 sarà nella sua Fondi per presentarlo.

Paolo Recchia ed il suo 4ET saranno a Palazzo Caetani, ospiti dell'Associazione Il Quadrato e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi per un Concerto atteso da appassionati e addetti ai lavori del territorio. Il sassofonista, fondano doc, si presenta con un quartetto composto da musicisti superlativi ormai riconosciuti dalla stampa e dal pubblico del jazz: il pianista Luca Mannutza, il contrabbassista Giuseppe Romagnoli ed il batterista Nicola Angelucci. Musicisti legati da una sincera amicizia e uniti da una profonda intesa musicale, maturata nel tempo, concerto dopo concerto.

“Imaginary place” accoglie l’ascoltatore in un luogo immaginario, uno spazio fantasioso dove le idee musicali dei membri della band si intrecciano e creano un nuovo terreno comune, unendo la tradizione jazz con elementi contemporanei in una sintesi personale. Un album live generoso, registrato a Città della Pieve nel Teatro degli Avvalloranti, con alla base un profondo desiderio di rispetto reciproco e condivisione dell’amore per questa musica.

Il lavoro è composto da materiale originale e standard della tradizione jazzistica. Alcune di queste composizioni appartengono a musicisti che hanno avuto un’influenza diretta sul modo di suonare di Paolo Recchia e sono fonte di ispirazione sotto il profilo armonico, melodico e ritmico. Recchia è uno degli artisti jazz più apprezzati della scena italiana. Negli anni ha dimostrato una crescita professionale costante che gli ha portato riconoscimenti nazionali ed internazionali. La ricerca del suo “suono”, di una propria voce timbrica quale segno distintivo, è ad oggi riconoscibile. Lirismo, swing e timbro caldo, sono le caratteristiche fondamentali di questo artista dalla grande sensibilità musicale.

L'organizzazione informa che è obbligatoria la prenotazione, telefonicamente al n. 347 17 10 524 oppure 328 18 89 586 (anche tramite WhatsApp).

Previsto un Contributo pari a: 10,00 Euro intero - 5,00 Euro ridotto (13-17 anni) - ingresso gratuito per gli under 13.