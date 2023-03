La consigliera Jessica di Trocchio nominata delegata alle Politiche Giovanili

Con decreto del sindaco Beniamino Maschietto dello scorso 3 marzo, la consigliera Jessica di Trocchio è stata nominata delegata alle Politiche Giovanili.

Classe 1996, eletta con il simbolo di IOSI nel 2020, Jessica di Trocchio è alla sua prima esperienza politica ma in questi primi due anni e mezzo di attività ha partecipato assiduamente a commissioni, Consigli, convegni e riunioni politiche.

Diplomata e da circa 8 anni impiegata nel settore del commercio, la consigliera è il più giovane membro della Pubblica Assise.

Ringrazio il primo cittadino - è stato il commento della neonominata delegata - per la fiducia e per l’importante incarico ricevuto. Farò tesoro di questa opportunità per crescere e per dare voce a tanti giovani con buone idee e spirito propositivo ma spesso distanti dalla Cosa Pubblica, cercando di adottare un approccio innovativo senza perdere di vista gli insegnamenti e i consigli guida dei compagni di partito, del sindaco, della maggioranza e di tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno acquisito una maggiore esperienza amministrativa.