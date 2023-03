Studenti a lezione di pianificazione urbanistica e tutela del patrimonio artistico e paesaggistico mercoledì 15 marzo presso la sala consiliare “Luigi Einaudi”, al piano terra del Municipio.

Protagonisti dell’iniziativa, promossa dalla presidenza del Consiglio del Comune di Fondi, gli alunni del Pacinotti, nello specifico due classi del tecnico industriale e due del liceo scientifico opzione scienze applicate.

Moderatore e promotore dell’iniziativa, il presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista che sarà affiancato dal colonnello dei Carabinieri in congedo Luigi Spadari.

L’iniziativa, di elevato spessore non solo per via dei relatori ma anche delle tematiche trattate, non comuni sui banchi di scuola, è coordinata dai professori Giovanni Stravato e Mario Di Russo.

L’incontro avrà inizio alle ore 9:30 ed è aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti residui una volta che tutti gli studenti i docenti si saranno accomodati.