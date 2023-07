Il 31 luglio Alessandro Lo Stocco presenta il libro "Focacce"

Il quarto appuntamento della Rassegna "Letture al Parco" organizzata da Fare Verde in collaborazione con l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS, in programma Lunedì 31 Luglio presso il Monumento Naturale Mola della Corte - Settecannelle - Capodacqua, vedrà protagonista il maestro dell'arte bianca Alessandro Lo Stocco che tornerà nella sua Città per presentare il libro "Focacce" edito da Italian Gourmet, accompagnato da Michelangelo Convertino.

Lo Stocco, che già due anni fa ha presentato proprio a Fondi per la prima volta il suo primo libro, dal titolo "La nuova pizza croccante", sarà intervistato per l'occasione da Giuseppe Capotosto e racconterà questa nuova esperienza editoriale molto attesa tra addetti ai lavori ed appassionati. Una pubblicazione che è chiamata a replicare il grande successo ottenuto dall'esordio, con migliaia di copie vendute in tutto il mondo, per un risultato che Lo Stocco ha voluto fin dal primo momento condividere con tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco negli anni.

Una, cento, mille focacce. Golosa come la pizza, versatile come una tavolozza, la focaccia è perfetta in ogni occasione e su tutte le tavole. Alessandro Lo Stocco ci guida nel meraviglioso mondo degli impasti lievitati a regola d'arte e farciti secondo la tradizione o seguendo la propria creatività: che siate professionisti panificatori, pizzaioli o semplici appassionati, nel libro troverete approfondimenti tecnici, nuove idee e tantissime ricette. Un viaggio da nord a sud attraverso l'Italia tra storia, cultura, tradizioni e anche qualche leggenda, ma con l'unico scopo di scoprire il mondo delle focacce, dolci e salate, cotte in forno o su piastra.

Nell'evento di Lunedì 31 Luglio non mancherà una visita al Parco alle ore 19.30, con la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca, al termine della quale sarà presentato il libro "Focacce. Dall'Italia, dal mondo, low carb e dolci". La musica del Quizas Duo (Antonietta Caporiccio voce, Sandro Sposito chitarra) accompagnerà la serata. Conclusa la Presentazione sarà aperto un percorso enogastronomico con la presenza di diverse aziende del territorio che offriranno i propri prodotti al pubblico, prodotti che si abbinano perfettamente alla focaccia che Lo Stocco preparerà per l'occasione.

Ringraziamo fin da subito Enoteca Telaro, Caseificio Porta Roma, Fabbrica di liquori Izzi, Paolella Catering, Torpedino, Occitan Gin Italiano, Bella Roma Pasticceria - Caffetteria - Gelateria e Molino Casillo per la partecipazione e disponibilità. Radio Ufficiale dell'evento è Radio Show Italia 103.5. L'iniziativa gode del Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Aurunci e del Comitato Promotore per la Casa della Cultura.