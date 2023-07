Dopo la riapertura del parco pubblico Nicholas Green arriva la programmazione estiva

Le associazioni ItalYoung e Phoenix Team sono liete di annunciare la riapertura e il ritorno alla vita del Parco Nicholas Green situato a Fondi in via Liguria 2j. Dopo un lungo periodo di pausa dovuto alla pandemia, il parco ha riaperto i battenti lo scorso 20 giugno con la cerimonia inaugurale, che, dopo il taglio del nastro e la benedizione di Don Alessandro, ha visto i saluti delle istituzioni, e le successive attività di musica dal vivo, la messa in scena del monologo del giovane artista fondano Dario Mangiocca, l’animazione del gruppo di ATUTTOTONDO, il minigolf, giochi da tavolo con Luigi Mazzarrino ed il tiro con l’arco.

Vogliamo ricordare ai genitori che il percorso stradale all'interno del parco è nuovamente accessibile ai bambini con l’uso di biciclette offerte dal parco, che potranno divertirsi in sicurezza.

Inoltre, durante l'inaugurazione sono stati presenti diverse associazioni per l'infanzia che hanno intrattenuto il pubblico con spettacoli divertenti e coinvolgenti.

Le associazioni ItalYoung e Phoenix Team, nel contesto della programmazione estiva “Fondi sotto le stelle”, sono particolarmente entusiaste di presentare l'evento in programma per il 27 luglio ore 21.00 che vedrà la proiezione del film "Super Mario Bros." su maxischermo, grazie all'utilizzo della tribuna del parco. L'evento sarà arricchito da animazioni a tema Super Mario curate da Piccoli Geni Fondi, con trucco per i bambini e una mini-gara con i Kart a pedali.

Invitiamo tutta la comunità a partecipare e godersi il ritorno alla normalità. Il Parco Nicholas Green è pronto a riprendere il suo ruolo centrale come punto di ritrovo per le famiglie e luogo di svago per i bambini.

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a visitare le pagine social e il sito web del parco, di seguito: www.parconicolasgreen.it

Le Associazioni ItalYoung e Phoenix Team