Venerdì 11 l'escursione in notturna "Pedalando sotto le stelle" alla scoperta della Cima Pantani

Dopo il successo delle prime due escursioni in bici al Lago di Fondi e a Monte San Biagio, torna “Pedalando sotto le stelle”, notturna alla scoperta della Cima Pantani, così denominata dallo scorso anno per ricordare le rotte su cui si allenava il Pirata.

L'appuntamento con l'iniziativa organizzata dall'Associazione Cicli Rebike con il patrocinio del Comune di Fondi e dal Parco naturale regionale dei Monti Aurunci è per venerdì 11 agosto con partenza alle ore 19:30 e ritrovo mezz'ora prima in via Madonna delle Grazie, 139.

Il percorso, di 15 km, è classificato come difficile e consigliato ad un tipo di ciclista mediamente allenato. È prevista assistenza da parte dell'organizzazione in caso di forature e sono obbligatori sia il casco che le luci.

Dopo l'intitolazione della vetta dello scorso anno e la cronoscalata – commentano gli organizzatori – continuano gli eventi volti a valorizzare un percorso affascinante dal punto di vista naturalistico e avvincente sotto il profilo sportivo. Il tour consentirà anche di ammirare la vallata sul far del tramonto svelando ai partecipanti scorci naturalistici di rara bellezza.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore allo Sport Fabrizio Macaro, nel sottolineare quanto l'evento sia interessante anche da un punto di vista di promozione del territorio, invitano ciclisti e sportivi a partecipare numerosi.

Per info Mattia 393-9485634 e Fabio 393-5248932.

L'evento rientra nei programmi “Fondi Città Europea dello Sport 2023” e “Fondi sotto le stelle”. Media partner Radio Show Italia 103.5.