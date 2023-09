Il 10 settembre il primo dei tre appuntamenti della VI edizione del "Viaggio nell'arte 2023"

A Fondi ritorna Viaggio nell’Arte. L’Ecologia della Bellezza, dedicata a Michele Venditti, già dipendente regionale in servizio presso l’Ente Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e prematuramente scomparso nel 2017, organizzata dall’Associazione Ginepro Art.

La rassegna, giunta alla sua sesta edizione, è articolata su tre appuntamenti che permetteranno al pubblico di viaggiare attraverso l’unione delle diverse arti come la musica, la scrittura, la fotografia e tanto altro.

Il primo appuntamento è previsto per domenica 10 settembre, alle ore 18.00 presso il sito naturalistico di Villa Placitelli in Via Gegni n.1, dove si terrà il concerto del Kyma Duo, saxofono e chitarra, intercalato da poesie composte da Michele Venditti con lettura a cura di Matteo Farinazzo.

Il secondo appuntamento sarà domenica 1 ottobre alle ore 17.00 - nella Sala Lizzani, Complesso S. Domenico, con la conferenza di Massimo De Maio dal titolo La bellezza fa la persona buona, uno sguardo ecologico integrale, durante la quale interverrà Milena Trani, presidente del Gruppo Locale Fare Verde Fondi. A seguire, alle 18.00, ci sarà il concerto dell’ElectroSaxDuo, saxofono e suoni elettronici, che eseguiranno brani per sax e musica elettronica con supporto video.

Terzo ed ultimo appuntamento sarà al Palazzo Caetani domenica 22 ottobre a partire dalle ore 17.00 con la mostra fotografica L’Ecologia della Bellezza di Vincenzo Bucci, presidente del Circolo FotograficheMenti. A seguire, alle 18.00, concerto dell’ “Anxur Music Ensemble” diretto dal maestro Luca Cervoni, con l’esecuzione di brani originali e trascrizioni per orchestra di fiati. Alla fine di ogni evento è prevista una degustazione enogastronomica con prodotti locali e con i vini dell’azienda agricola Casale del Giglio.

Viaggio nell’arte è patrocinata dell’Ente Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Comune di Fondi. Si ringraziano le associazioni che collaborano a questa edizione quali Fare Verde Fondi e FotograficheMenti.

Per partecipare è necessario prenotarsi. Per tutte le informazioni contattare, anche tramite whatsapp, il tel. 3471710524 oppure 3477016353 .