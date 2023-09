Il 9 e 10 torna in scena la rappresentazione teatrale "Tu vulive fa j’Amerecane"

Dopo la brillante esibizione durante l’Estate all’Olmo, torna la Nuova Compagnia di Teatro Popolare anche in ricordo del promotore e aniatore del Teatro in vernacolo, l’attore e regista Nino Canale.

Questa volta si recita nella piazzetta della Giudea, un vero teatro naturale, nelle serate del 9 e 10 settembre con inizio dalle ore 21,00.

Con la pièce TU VULIVE FA J’AMERECANE viene richiamato il pubblico che ama questi spettacoli comici e riflessivi al tempo stesso in un ambiente fascinoso.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Portico di San Sebastiano, con il patrocinio del Comune di Fondi.

Trattasi della riduzione della commedia del 1991, che fu portata in scena presso il Novocine dal titolo “L’AMERECA STA CCA?”, allora fu rappresentata in tre atti, l’attuale non contiene l’evoluzione attuale della società fondana, ma nel prologo si ricordano ugualmente le vicende nelle botteghe artigiane frequentate dal regista Giuseppe De Santis.

L’idea fu di Nino Canale il quale narrava delle difficoltà economiche degli anni ’50 e la necessità dell’emigrazione.

L’assessorato alla cultura ha voluto riproporre questo spettacolo che inizialmente non era contemplato nel calendario delle manifestazioni estive. Dopo alcuni mesi di prove non si poteva allestire la commedia esclusivamente in due serate nell’Estate all’Olmo questo il motivo delle repliche.

Antonio e Rosaria erano fidanzati, ma lui per un futuro migliore emigrò negli USA con l’intento di ritornare dopo aver fatto fortuna. Ma in terra straniera trovò moglie, non bella ma ricca, dimenticando Rosaria. Solo dopo diversi anni, preso dal pentimento cercò di nuovo il suo primo amore. Questa la trama della commedia. L’amore prevale dunque sulla “convenienza” economica.

La commedia, come quella originale, è di Carlo Alberoni che ha infrapposto in questa nuova versione altre battute e colpi di scena. La ballerina del sogno non era presente nella precedente versione di agosto.

Un testo teatrale divertente e coinvolgente.

Ed eccoli i protagonisti della Nuova Compagnia di Teatro Popolare, personaggi ed interpreti:

Antonio (Emigrante) CARLO ALBERONI; Rosaria (Ex fidanzata) ANTONELLA DI MANNO; Caterine (Moglie americana) VIRGINIA MARROCCO; Alessandrina (Madre di Antonio) TINA DI MAURO; Onorato (Amico di Antonio) ONORATO CARDINALE; Carmina(Comare) TINA PAPA; Maria (Comare) MARIA FIORITO; Donna del vicolo VALENTINA CARDINALE; Marilyn (Amica di Caterine) ANNAMARIA MONOPOLI; Tonino (Suonatore) ANTONIO DE CAROLIS; Carabiniere ADRIANA GURBAN; Bambini: LEONARDO DAVIA, NOEMI LO BORGO; Ballerina SIRIA TRANI.