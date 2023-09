Club Scherma Fondi e Saramax: una partnership che promette crescita ed opportunità

Il Club Scherma Fondi è lieto di annunciare l'inizio della stagione sportiva, arricchita da una collaborazione con la Saramax, nella persona del legale rappresentante, prof. Massimo Vincenzo Di Fazio, Ente gestore della Scuola secondaria paritaria “Complesso Istruzione Mariano”. Questo importante accordo segna un passo significativo nella crescita e nello sviluppo del club, con ripercussioni positive per la comunità sportiva e studentesca.

Il Complesso Istruzione Mariano Saramax aprirà le sue porte per ospitare il Club Scherma Fondi, fornendo un ambiente ideale per l'allenamento e lo sviluppo di atleti di scherma di tutte le età. Ma l'accordo va ben oltre: il Complesso Istruzione Mariano Saramax si impegna a sostenere attivamente la crescita del Club, favorendo l'avviamento alla scherma per gli studenti della struttura. Inoltre, il Saramax è presente a Fondi anche nella veste di E.C.P. Pegaso ed offre a tutti i convenzionati con il Club Scherma Fondi la possibilità di usufruire di tirocini curriculari per i neolaureati in Scienze Motorie e Sportive il tutto al fine di consentire agli studenti di acquisire preziose competenze pratiche.

Guardando al futuro, il Club Scherma Fondi ed il Saramax stanno inoltre pianificando attività progettuali al fine di ospitare convegni e seminari mirati a promuovere una maggiore consapevolezza e professionalizzazione dei futuri operatori sportivi. Questi eventi forniranno un'opportunità unica per assimilare dai professionisti del mondo dello sport e favorire lo sviluppo di nuove competenze nel settore.

Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione e delle opportunità che porterà ai nostri atleti, agli studenti e alla comunità in generale. Siamo determinati - afferma Gabriele Tullio, tecnico e Presidente del Club - a perseguire l'eccellenza sportiva e l'educazione, e questa partnership è un passo importante nella giusta direzione.

Il Prof. Massimo Vincenzo di Fazio, in qualità di Gestore e Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, dichiara:

sono orgoglioso ed entusiasta di poter intraprendere questa nuova partnership con il Club Scherma Fondi. Sono certo che questa nuova collaborazione arricchirà il nuovo anno scolastico, ormai alle porte, con nuove e stimolanti iniziative che saranno rese note e coinvolgeranno sia l’intera scolaresca che tutta la comunità locale.

Il Club Scherma Fondi per la stagione sportiva 2023 – 2024 presenta due tipologie di corso:

• Per bambine/i e ragazze/i il corso è suddiviso in under 10 (martedì e giovedì ore 17/18.30), under 14 (lunedì, giovedì e venerdì ore 17/19) e over 14 (lunedì, giovedì e venerdì ore

19/21).

• Per gli adulti, prende il via il nuovo corso Master, martedì e giovedì ore 19/21.

Inoltre sarà possibile usufruire di un corso specifico di preparazione atletica, complementare alla disciplina schermistica. Tutti i corsi si terranno presso la sede in Via Casetta Ugo n. 86. Per ulteriori informazioni o interviste, si prega di contattare: email: clubschermafondi@gmail.com

ASD Club Scherma Fondi

Circolo di Scherma che, in soli tre anni, ha visto crescere notevolmente il numero di iscritti e ha già ottenuto numerosi successi nelle competizioni regionali, oltre a partecipare a importanti gare nazionali. Grazie ai risultati raggiunti, alcuni atleti sono stati convocati presso il Centro Sportivo Acquacetosa di Roma per partecipare a stage organizzati dalla FIS Lazio, riservati agli atleti rientranti nelle prime 10 posizioni del ranking regionale. Il Circolo nel 2023 ha organizzato il Primo Trofeo Interregionale di scherma a squadre “Città di Fondi” riservato alle categorie GPG e Prime lame.

Complesso Istruzione Mariano Saramax

Il Complesso Istruzione Mariano "Saramax" e' una scuola paritaria situata a Fondi in provincia di Latina. La denominazione della scuola volutamente ricorda i gruppi di preghiera C.I.M. di cui e’ membro il direttore della scuola, Prof. Massimo Vincenzo Di Fazio. Presso la sede di Fondi e’ attivo il percorso di studi denominato Professionale Servizi per la Sanita’ e l’Assistenza sociale che permette il conseguimento del diploma di tecnico dei servizi sociali, figura professionale operante all’interno degli asili privati, centri per anziani e diversamente abili, ludoteche ecc.

Tutti i diplomati tecnici dei servizi sociali possono successivamente diventare operatori socio-sanitari (O.S.S) tramite idoneo percorso integrativo di 500 ore da poter svolgere presso idonee strutture convenzionate con il Saramax. Allo stesso tempo tutti i diplomati tecnici dei servizi sociali possono accedere a tutti i concorsi pubblici, a tutte le università e soprattutto a tutti i percorsi professionali dell’ambito sanitario.