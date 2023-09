Al Via i nuovi progetti di Servizio Civile Universale dell'Ente Parco

Entrano nel vivo i nuovi progetti del Servizio Civile Universale realizzati dall’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi in coprogettazione con la rete SCU Borghi e Aree protette del Lazio. Lo scorso martedì 5 settembre, infatti, con la firma del contratto, accolti dal Direttore …e dagli Olp, è iniziata l’esperienza dei 26 giovani volontari selezionati per partecipare ai tre progetti di SCU, attivati presso le strutture regionali dislocate nel territorio del Parco.

Due i progetti predisposti dal nostro Ente capofila: “I Parchi tra arte e cultura: conservazione e promozione” e “Il Parco cresce sulla Terra e dentro di noi” e un terzo: “curare l’Antropocene con l’Agenda 2030” come Ente accogliente.

I progetti hanno l’obiettivo di proseguire e completare il percorso intrapreso nelle annualità precedenti in parte dedicati alla valorizzazione delle risorse naturalistiche e storico-culturali e del territorio dei Parchi, riproponendo e potenziando l’esperienza svolta dai volontari del Servizio Civile Universale, dando continuità alle azioni già messe in atto e rendendole ancora più incisive: tutto ciò per contribuire, con il coinvolgimento dei giovani volontari, a sviluppare e potenziare i servizi necessari alla promozione e valorizzazione dell’importante patrimonio naturalistico, archeologico, architettonico, antropologico e storico- culturale, che contraddistingue le tre aree naturali protette gestite dall’Ente Parco.