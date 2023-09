Fondi Vera lancia il Progetto Fondi 2030: “Per la Città, per il suo futuro, per il suo sviluppo”

“Per la Città, per il suo futuro, per il suo sviluppo”, il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera lancia il Progetto “Fondi 2030”, un ciclo di Conferenze tematiche a cadenza mensile che ricalcheranno i 17 obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile e focalizzeranno l’attenzione a livello locale su quelle che sono le principali problematiche del territorio e le sue possibili soluzioni.

Prima tappa in programma per Venerdì 29 Settembre.

Confrontandoci con Cittadini, Associazioni e professionisti vogliamo costruire passo dopo passo una piattaforma programmatica. Affronteremo uno alla volta ogni obiettivo, contestualizzando quelli che sono i goals che l’Agenda si prefigge a livello globale. Ogni mese, fino ad Aprile del 2025, fermandoci soltanto durante l’Estate del 2024, terremo un incontro pubblico per trasformare la nostra Città - commenta il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

Impegno e contenuti, analisi e risposte, responsabilità e competenze. La ricetta con cui intendiamo portare avanti questo Progetto è chiara. Abbiamo in mente una Città diversa da quella di oggi, come stiamo dimostrando con un costante lavoro sul territorio fatto di proposta e protesta. Adesso apriamo una fase ancora più importante ed ambiziosa, ovvero la costruzione del modello di Città che ci auguriamo di lasciare a chi verrà dopo di noi - aggiunge la Portavoce del Movimento, Valentina Tuccinardi.

Nei prossimi giorni Fondi Vera espliciterà i contenuti del primo appuntamento.