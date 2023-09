Venerdì 29 Settembre con l’Ambiente parte il ciclo di Conferenze “Fondi 2030”

Prenderà il via Venerdì 29 Settembre, alle ore 19.30 presso la Sede di Via Roma al civico 64, con l’incontro dal titolo “Un territorio da difendere, un ambiente da salvaguardare” il ciclo di Conferenze “Fondi 2030” lanciato dal Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera. Per la Città, per il suo futuro, per il suo sviluppo.

Proporremo Conferenze tematiche a cadenza mensile, che ricalcheranno i 17 obiettivi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile e focalizzeranno l’attenzione a livello locale su quelle che sono le principali problematiche del territorio e le sue possibili soluzioni. Contestualizzando i risultati che vogliamo raggiungere per cambiare in meglio la Città - dichiara Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

Una relazione del Gruppo di Lavoro del nostro Movimento dedicato all’Ambiente, coordinato da Paola Di Biasio, aprirà l’incontro di Venerdì. Hanno già confermato la loro partecipazione le rappresentanze di diverse associazioni del territorio e professionisti del settore e questo ci permetterà di raccogliere idee, suggerimenti, proposte che al termine di ogni Conferenza diventeranno spunti programmatici per la Fondi che vogliamo costruire - aggiunge la Portavoce Valentina Tuccinardi.