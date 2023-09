Al via il progetto promosso dell'Ente Parco per la riqualificazione dei sentieri del nostro territorio

Venerdì 29 settembre presso la sede del Parco, in Fondi, è stato convocato un incontro tecnico per discutere della progettazione e realizzazione di una organica e articolata serie di interventi di recupero, sistemazione e valorizzazione della rete sentieristica ed escursionistica delle aree naturali protette gestite dall’Ente Parco, in attuazione del progetto “I sentieri della natura – In cammino nelle aree protette del Lazio”’ avviato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 839/2022.

Alla riunione sono stati invitati i sindaci dei Comuni di Amaseno, Castro dei Volsci, Collepardo, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Pastena, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Terracina, i presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Latina e Frosinone, i commissari delle Comunità Montane “Monti Lepini”, “Monti Ausoni di Pico”, “Monti Ausoni Lepini e Valliva”, “Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni”, nonché i rappresentanti di vari enti privati e associazioni operanti nel settore.

Analoghi incontri avranno luogo a Fumone il 2 ottobre con i rappresentanti degli Enti locali e delle associazioni della Riserva Naturale del Lago di Canterno, e a Isoletta d’Arce il 5 ottobre con i rappresentanti degli Enti locali e delle associazioni della Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae, Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni Incarico.

I sentieri – sottolinea il Direttore del Parco, dott. Lucio De Filippis – svolgono un ruolo importante nell’ambito dell’azione di promozione e di valorizzazione del nostro territorio, di conoscenza della bellezza dei suoi paesaggi, del suo patrimonio storico-culturale, della ricchezza della sua flora e della sua fauna. L’immersione nella natura rappresenta un efficace antidoto contro lo stress, gli stati d’ansia e l’insorgere delle malattie. Un territorio geograficamente vario come il nostro offre, al riguardo, una considerevole ricchezza di itinerari da percorrere a piedi in tutta sicurezza; al tempo stesso offre agli appassionati molteplici opportunità di esercitare sport come il trekking, il cicloturismo, le corse di mountain-bike, il trail running, l’equitazione, l’orienteering. Ciò rende necessario monitorare ininterrottamente lo stato di tutti i sentieri della rete di nostra competenza, garantirne la regolare manutenzione ordinaria e provvedere con interventi di manutenzione straordinaria là dove ciò si renda necessario.

Il progetto di potenziamento e di qualificazione della rete sentieristica contribuirà ad arricchire l’offerta turistica con evidenti benefici per l’economia del comprensorio, in particolare delle aree generalmente marginali rispetto al grande flusso che, soprattutto d’estate, privilegia le località balneari.