Controlli del 23 marzo con sanzioni amministrative, multe e ritiro patente

Nel pomeriggio del 23 marzo 2024, in Fondi (LT), i Carabinieri del Compagnia di Terracina (LT) unitamente a quelli del N.A.S., del N.I.L. di Latina, in coordinamento con la Questura di Latina, la Guardia di Finanza di Fondi (LT) e la Polizia Locale di Fondi (LT), hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto.

All’esito delle attività di controllo i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Latina, hanno contestato:

al titolare di un’attività commerciale la sanzione amministrativa di euro 1.500,00 e sequestro di kg 30 di vari generi alimentari per “alimenti privi di tracciabilità”

al titolare di un’attività commerciale la sanzione amministrativa di euro 2.000,00 per “mancanza delle procedure di autocontrollo” ed effettuato la segnalazione all’A.S.L. e Comune di Fondi (LT) per carenze strutturali.

I Carabinieri della Compagnia di Fondi (LT) hanno segnalato all’autorità Prefettizia, per uso non terapeutico di sostanza stupefacenti un cittadino classe 2005 residente a Fondi (LT).

Il predetto, veniva fermato alla guida del suo ciclomotore e a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di grammi 2 di sostanza stupefacente di tipo hashish.

La sua patente di guida è stata ritirata

In esito al monitoraggio della circolazione stradale, sono stati controllati 83 soggetti e 70 veicoli, elevate n. 2 sanzioni per le violazioni al Codice della Strada per un totale di euro 166,00 e sono stati controllati 18 soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari.