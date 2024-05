Successo per la penultima tappa del Campionato italiano del Salame a Palazzo Caetani

Ci sono anche cinque prodotti laziali, di cui uno di Fondi, uno di Monte San Biagio e uno di Itri, tra i finalisti del Campionato italiano del Salame 2024 organizzato dall’Accademia delle 5T.

Grande successo ieri per le semifinali che si sono svolte a Palazzo Caetani, con i patrocini dei Comuni di Fondi e Monte San Biagio e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Al termine di un’attenta valutazione da parte della giuria di esperti, sono approdati in finale i prodotti proposti da Salumi Grufà di Monte San Biagio, Scherzerino di Itri e Ciotoli di Ceccano, per quanto riguarda i salami di maiale rosa, e Fattoria Lauretti di Amaseno e Macelleria Mattei di Fondi, per quanto riguarda i salami di maiale nero.

A completare la rosa, non in ordine di punteggio (riservato proprio per non influenzare i giudici della finale), 5 prodotti calabresi, 2 abruzzesi e un toscano.

Sono state in totale 40, considerando tutte le categorie, le specialità degustate dalla giuria che ha espresso parole di grande apprezzamento per il livello generale dei partecipanti, per l’organizzazione e per la città di Fondi. La competizione ha infatti avuto il valore aggiunto di attrarre in città un gran numero di persone, molte delle quali hanno avuto modo di girovagare per il centro storico, ammirare il castello e i numerosi monumenti e degustare specialità locali.

Il prossimo appuntamento è ora con le finali che si terranno a Bologna in data ancora da definire.