Fratelli d'Italia ha presentato una mozione in favore delle famiglie

Il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia di Fondi, composto dagli Avv.ti Stefano Marcucci e Luigi Vocella, ha presentato una mozione di indirizzo “Per l’istituzione di nuove ed ulteriori misure a sostegno delle famiglie di Fondi”.

Con la Legge Regionale del Lazio n. 3 del 25 marzo 2024 è stato istituito il cd. “Fattore Famiglia” con la funzione di indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie del Lazio.

Con l’utilizzo del fattore famiglia, il governo regionale a guida Francesco Rocca, intende voler favorire: le politiche organiche e integrate volte a riconoscere e sostenere la famiglia; l’ottimizzazione dei contributi sociali e degli aiuti assistenziali; l’individuazione di eque modalità di accesso alle prestazioni sociali e ai servizi; una maggiore equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di welfare.

Lo scopo del ‘fattore famiglia’ è quello di creare uno strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali ed ai servizi a domanda individuale.

Si tratta di un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente e quoziente di premialità per le famiglie, al fine di individuare eque modalità di accesso alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale erogati dai Comuni.

Di fatto avviene con una rideterminazione dell’ISEE nazionale e presenta scale di equivalenza più articolate, in grado di cogliere in modo più preciso le molteplici dimensioni del bisogno.

In particolare: incrementa i pesi dei figli, che non sono considerati come dei componenti generici e, per essi, considera anche la fascia di età di appartenenza; tiene in maggiore considerazione il peso della presenza di disabilità, valutando anche il grado della stessa; considera maggiormente il caso di un genitore solo, madre/padre con i figli; considera il caso di perdita di reddito derivante da problemi di lavoro; riconosce maggiore peso alla persona che vive da sola (per esempio, al costo della vita più elevato dei padri separati); considera la presenza di figli gemelli.

Anche durante le recenti sedute nelle preposte commissioni consigliari ed in consiglio comunale è emersa la necessità di istituire uno strumento alternativo e migliorativo per le famiglie in stato di necessità, al sistema , talvolta discriminante, utilizzando l’indicatore ISEE ovvero dell’iscrizione nelle liste dei servizi sociali comunali per le erogazioni di agevolazioni a favore dei cittadini di Fondi.

Auspichiamo una adesione di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, sia di minoranza che di maggioranza, alla nostra mozione che intende creare nuovi strumenti per aiutare chi ha più bisogno.

Il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia di Fondi

Consigliere Avv. Stefano Marcucci

Consigliere Avv. Luigi Vocella