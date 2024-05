Alessia Pecchia campionessa Europea "Solo Latin Style WDSF"

Nella location della Dom Sportova di Zagabria (Croazia) si è svolto il Campionato Europeo solo Latin WDSF con 26 paesi partecipanti. l'Italia si è distinta facendo vedere un ballo di alto livello.

Tra queste Italiane non poteva mancare la fondana ALESSIA PECCHIA che porta a casa il titolo di CAMPIONESSA EUROPEA WDSF SOLO LATIN STYLE. su 70 ragazze.

Alessia conquista questo nuovo importante titolo dopo che, a Palma de Maiorca, lo scorso novembre vinse il primo campionato del Mondo WDSF SOLO LATIN. Alessia si allena presso la Dancing Queen di Roma.

In un intervista esprime tutta la sua gratitudine ai suoi insegnanti, alla mamma, alla famiglia e ai suoi tanti fans che la seguono .Tutti sono importanti dice Alessia perché ognuno di loro è importante per supportarla in questo percorso.

Ora di certo non ci si ferma in vista del campionato Italiano di luglio. Che dirti Alessia vai avanti così, ti facciano i nostri complimenti e un in bocca al lupo per i tuoi eventi futuri.