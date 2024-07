Sabato 27 parte la raccolta firme del Referendum per fermare l’autonomia differenziata

Entra nel vivo anche a Fondi la campagna referendaria per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.

Il comitato costituito in città, di cui fanno parte associazioni, sindacato e forze politiche, scenderà in piazza Matteotti con un primo gazebo di raccolta firme sabato 27 luglio dalle ore 20:00. Invitiamo tutta la cittadinanza a passare per firmare e confrontarsi su questa legge che dividerà il Paese e segnerà ulteriori solchi nei divari territoriali.

Non possiamo permetterlo: vogliamo un'Italia unita, libera e giusta!

Comitato promotore del referendum contro l'autonomia differenziata:

Sezione ANPI di Fondi "Pietro Ingrao", Circolo ARCI "Pata Pata", Circolo Legambiente "Luigi di Biasio", Comitato Sud Pontino "Un ponte per", Associazione Compagno è il Mondo - Fondi, Presidio Libera Sud Pontino “Don Cesare Boschin”, CGIL Fondi, PD Fondi, 5 Stelle Fondi, Azione Fondi, Liberali riformisti nuovoPSI Fondi.