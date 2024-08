Fuochi Silenziosi: iniziativa promossa dal Comune in occasione dell'evento "La notte dello Sbaracco"

Sarà straordinario ma non disturberà gli amici a quattro zampe della città, sarà luminoso ma non spaventerà i più piccini, sarà tradizionale ma al contempo innovativo: grande attesa per lo spettacolo piro-emozionale che illuminerà “La notte dello Sbaracco”.

Sul far della mezzanotte di lunedì 12 agosto tutti con il naso all’insù per ammirare i fuochi d’artificio, lasciarsi trasportare dalla musica e celebrare la stagione più viva e briosa dell’anno.

Giochi di colori ed effetti speciali non tradiranno le aspettative ma l’impatto sonoro sarà di gran lunga inferiore rispetto ad un tradizionale spettacolo pirotecnico: sarà infatti abbastanza contenuto da non spaventare i bambini, infastidire gli animali o svegliare chi preferisce riposare.

Grande protagonista della serata sarà, naturalmente, il Castello Caetani che sarà accarezzato da una scenografica cascata di luci.

L’idea, proposta da un esperto del settore, è subito piaciuta agli assessori al Turismo e alle Attività Produttive Vincenzo Carnevale e Stefania Stravato e all’amministrazione tutta che hanno deciso di donare alla città, in occasione di una delle serate di punta del programma “Un mare di eventi… a Fondi”, un momento indimenticabile.