Regolamentazione definitiva per l'area pedonale di Piazza Duomo

Dopo la lunga fase di sperimentazione accolta molto positivamente da commercianti, turisti e cittadini, dal 27 settembre 2024 la pedonalizzazione di Piazza Duomo diventerà definitiva.

Saranno rimosse le barriere temporanee e gli automobilisti saranno informati mediante la cartellonistica digitale già in funzione da diversi mesi.

Eventuali infrazioni saranno rilevate in automatico mediante il dispositivo già installato e testato nel corso dell’estate.

Giorni e orari di attività del varco:

Dal 16/09 al 14/06

venerdì e sabato: dalle ore 20.30 alle ore 01.00;

domenica, festivi e prefestivi*: dalle ore 08.00 alle ore 01.00.

*Prefestivi: 9/10- 31/10 – 7/12 – 24/12 - 31/12 – 5/01 – 24/04 – 30/04 – 1/06

Dal 15/06 al 15/09

dal lunedì al sabato: dalle ore 21.00 alle ore 03.00;

domenica, festivi e prefestivi*: dalle ore 08.00 alle ore 03.00.

*Prefestivi: 14/08

Potranno accedere all’area pedonale i veicoli diretti alla propria autorimessa, mezzi autorizzati per eccezionali e straordinarie necessità o auto al servizio di persone con limitate capacità motorie chiedendo formale autorizzazione, almeno 5 giorni prima del sorgere della necessità o comunque in tempo utile per elaborare la richiesta, all’indirizzo e-mail dedicato ossia areapedonale@comunedifondi.it oppure rivolgendosi allo sportello pubbliche relazioni presso il locale Comando di Polizia Municipale (Via Occorsio, 2).

È possibile leggere integralmente l’ordinanza dirigenziale al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore02.sto?DOCORE_testata=10431304&DOCORE_versione=1&FNSTR=NYJMGR_VCGXFFF_25681472096185471191447252693997.KYW&DB_NAME=n1015099&ContestoChk=ME.