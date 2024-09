Dal 21 al 29 settembre la XXIII edizione del "FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse"

Sarà il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro l’ospite d’onore del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse 2024, organizzato dall’Associazione Giuseppe De Santis con la direzione artistica di Marco Grossi e l’organizzazione generale di Virginio Palazzo.

Al mago della luce cinematografica è infatti dedicata in questa XXIII edizione la rassegna retrospettiva, che si aprirà con “Il conformista” (Bernardo Bertolucci, 1970) e approderà a “La ruota delle meraviglie” (Woody Allen, 2017). Alle 21.00 di mercoledì 25 settembre, Storaro prenderà parte a un incontro con Marco Grossi in cui ripercorrerà la sua straordinaria carriera di scrittore con la luce, che ha segnato in maniera indelebile la storia del cinema. Nel corso della serata saranno proiettate opere d’arte e sequenze tratte da alcuni dei film a cui il pluripremiato cinematographer ha dato il suo fondamentale contributo.

La kermesse, che si prefigge anche la promozione e valorizzazione turistica del paesaggio e dei beni storico-architettonici della Riviera d’Ulisse, avrà inizio sabato 21 e domenica 22 settembre presso il Museo Archeologico Nazionale e Villa di Tiberio di Sperlonga, che ospiterà la sezione “Attraverso il Mito”, nell’ambito della quale si terrà la conferenza di Maria Luigia Marino e Marco Grossi dal titolo “Il Mito tra Letteratura e Cinema”, impreziosita da sequenze cinematografiche, e sarà proiettato il film “Ulisse” (Mario Camerini, 1954), proposto in occasione del suo 70° anniversario.

Il FFF proseguirà da lunedì 23 a domenica 29 settembre presso la Sala Carlo Lizzani del Complesso di San Domenico a Fondi – sede del costituendo Museo del Neorealismo – con incontri, presentazioni di libri, proiezioni mattutine (riservate alle scuole medie), pomeridiane e serali.

Tra le numerose proposte dell’edizione 2024 del FFF, l’incontro “La politica negli anni del terrorismo”, che vedrà protagonisti in dialogo con Virginio Palazzo due esponenti di differenti schieramenti, il deputato PD Gianni Cuperlo e il presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei, cui seguiranno l’incontro con il regista RAI Cultura Giuseppe Sansonna e la proiezione del film “maledetto” di Elio Petri “Todo modo” (1976), proposto in occasione di due anniversari inerenti i protagonisti principali della pellicola: il centenario della nascita di Marcello Mastroianni e il trentennale della scomparsa di Gian Maria Volonté. E ancora, la conversazione con Lilio Rosato, uno dei più validi Sound Designer e Sound Editor del cinema italiano, quattro volte candidato ai David di Donatello, collaboratore principe di registi del calibro di Marco Bellocchio e Marco Tullio Giordana che ha all’attivo anche collaborazioni con Giuseppe Tornatore (“La leggenda del pianista sull’oceano”, 1998) e Mel Gibson (“La passione di Cristo”, 2004); le proiezioni delle sezioni “Immagini dal lavoro” – che ospiterà la regista esordiente Daniela Porto, co-autrice del film “Il mio posto è qui” (2024) – e “Cinema &/è Scuola” e, nella giornata conclusiva, la cerimonia di premiazione del Dolly d’Oro Giuseppe De Santis, che sarà assegnato al giovanissimo esordiente Alain Parroni, regista di “Una sterminata domenica” (2023), film che ha ottenuto due premi alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Per ilFONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse XXIII edizione l’Associazione Giuseppe De Santis ha partecipato nel luglio scorso all’avviso pubblico “Lazio Terra di Cinema” della Regione Lazio ed è in attesa di conoscere l’esito dell’istanza. Allo stato attuale, l’iniziativa si avvale del patrocinio e del contributo dei Comuni di Fondi e Sperlonga, del patrocinio di Ente Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ed Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e della collaborazione di Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio, Associazione Al di là dell’Autismo ODV e UniTre Fondi. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Tutte le iniziative del festival sono a ingresso gratuito.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.it e gli aggiornamenti sulla rassegna saranno pubblicati costantemente sulla pagina Facebook Associazione Giuseppe De Santis - FONDIfilmFESTIVAL.