Sperlonga: la Mtb chiude la stagione con la quinta edizione della Marathon “Sulla Via di Ulisse”

Toccherà alla quinta edizione della Marathon “Sulla Via di Ulisse” portare a compimento il cammino di due challenge che nel corso della stagione hanno riscosso un grande successo.

Stiamo parlando del “New Marathon Lazio” e della “Race Cup Mtb Centro Italia”, che proprio nella prova di Sperlonga, prevista per il prossimo 20 ottobre, troveranno il loro epilogo con l’assegnazione definitiva delle maglie di leader. Un traguardo importante per il primo lustro di vita della manifestazione pontina, allestita su un percorso decisamente nervoso, ma altrettanto spettacolare.

I biker affronteranno infatti un tracciato di 62 km per un dislivello complessivo di 1.600 metri, articolato su un circuito da ripetere due volte senza grandi salite ma con un continuo di strappi selettivi, come quelli di Rignano e Monte Porcignano. Previsto anche il percorso medio di 40 km per 1.100 metri

Partenza fissata per le ore 9:00 da Piazza Europa, teatro anche dell’arrivo della gara che lo scorso anno fece registrare i successi di Emiliano Dominici e Elena Maria Saffioti. Per partecipare il costo dell’iscrizione ammonta a 30 euro fino al 13 ottobre. Null’ultima settimana il costo è di 40€. Premiazione per i primi assoluti e per i primi 5 di ogni categoria. Sarà l’ultimo impegno della lunga annata delle ruote grasse, magari (se il clima lo consentirà) da salutare con un bagno fuori stagione…

Si ricorda ai tesserati FCI di effettuare il fattoreK mentre i tesserati per gli EPS devono inoltrare la mail a info@auruncict.it con copia della tessera e indicazione sul percorso che effettueranno.

Per informazioni: Asd Aurunci Cycling Team, www.sullaviadiulisse.it.