Mercoledì 9 un'edizione speciale di Trekking urbano: La Fondi che non ti aspetti

In occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant'Onorato, patrono della città di Fondi, l'Associazione Pro Loco Fondi è lieta di annunciare un evento straordinario: l'edizione speciale del trekking urbano "La Fondi che non ti aspetti". L'appuntamento è fissato per mercoledì 9 ottobre alle ore 18:30, con raduno presso il Castello Caetani - Museo Civico di Fondi, lato Piazza Matteotti.

Una passeggiata indimenticabile tra storia e mistero. L'iniziativa, patrocinata dalla Regione Lazio e VisitLazio, e sostenuta moralmente dal Comune di Fondi – Assessorato alla Cultura, invita tutti i cittadini e i visitatori a partecipare ad una straordinaria esplorazione del centro storico della città. Questo trekking urbano rappresenta un'occasione imperdibile per scoprire "la Fondi nascosta", quella che sfugge agli occhi dei passanti distratti e che cela storie secolari, simboli misteriosi e leggende affascinanti.

Sarà un viaggio a ritroso nel tempo, tra vicoli, piazze e cortili che raccontano la ricca e variegata storia della città di Fondi. I partecipanti saranno accompagnati da esperti che guideranno il gruppo attraverso un percorso immersivo, in cui ogni angolo nasconde un aneddoto o un mistero.

Un evento per tutti: nessuna prenotazione, nessun costo. Il trekking urbano è completamente gratuito e aperto a tutti. Non è richiesta alcuna prenotazione anticipata: sarà sufficiente presentarsi al punto di incontro presso il Castello Caetani. Questo evento si propone di coinvolgere non solo gli appassionati di storia e cultura locale, ma anche chiunque desideri riscoprire la propria città con occhi nuovi o visitarla per la prima volta in maniera inedita.

Patrocinio e sostegno: una sinergia vincente per valorizzare il territorio. La realizzazione dell'iniziativa è resa possibile grazie al patrocinio della Regione Lazio e di VisitLazio, che si impegnano costantemente nella promozione delle ricchezze storiche, artistiche e culturali del territorio. Il Comune di Fondi, tramite l'Assessorato alla Cultura, ha offerto il proprio sostegno morale, riconoscendo il valore culturale e aggregativo dell'evento. Si tratta di un'importante occasione di promozione del patrimonio locale, che permette di mettere in luce non solo i luoghi più conosciuti, ma anche quelli meno noti e altrettanto suggestivi.

Alla scoperta dei segreti di Fondi. "La Fondi che non ti aspetti" è un percorso che svela il lato più intimo e misterioso della città. Sarà possibile visitare luoghi che, pur trovandosi nel cuore del centro storico, spesso passano inosservati: cortili nascosti, edifici storici e simboli antichi che richiamano leggende locali. La città di Fondi ha una storia millenaria, influenzata da culture diverse che nel corso dei secoli hanno lasciato tracce profonde nella sua architettura, nelle sue tradizioni e persino nelle sue leggende. Ogni tappa del trekking offrirà l'opportunità di scoprire nuovi aspetti del patrimonio culturale fondano, immergendosi in un'atmosfera suggestiva e affascinante. Evento libero e gratuito. Non occorre prenotazione.

Per info. 329 776 4644 Informazioni e contatti: Associazione Pro Loco Fondi – Tel. 329 776 4644 (anche WhatsApp).