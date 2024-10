Domenica 13 "Giornata del Camminare 2024" lungo l'Appia Antica con Fare Verde

Dall’Appia Antica alla Sughereta, passando per il Castelliere di Monte Passignano e la Panchina gigante di Sperlonga, il Gruppo Locale dell'Associazione Ambientalista Fare Verde aderisce dal 2017 ogni anno alla Giornata del Camminare. Sarà così anche quest’anno, insieme alla Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca e la poetessa Federica Sanguigni, accompagnati dalla Presidente del Gruppo Locale di Fare Verde Milena Trani.

L’appuntamento è per Domenica 13 Ottobre alle ore 15, lungo il tratto di Appia Antica tra Fondi e Itri.

La Giornata del Camminare è una manifestazione nazionale promossa da FederTrek Escursionismo e Ambiente e promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei Cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali. Quella di Domenica 13 Ottobre sarà una Giornata per riempire le piazze, le strade o i sentieri fuori Città di quella gioia di vivere che abbiamo imparato ad apprezzare. Una rigenerazione che ha bisogno di tante cose, ma in cui il passo lento può recitare una parte molto importante.

Il riconoscimento della Via Appia come Patrimonio Mondiale dell’Umanità rilasciato dall’Unesco è per il nostro territorio un prestigio incredibile e rappresenta una straordinaria opportunità, di cui siamo sempre stati convinti - dichiara Milena Trani.

Quello su cui cammineremo Domenica 13 Ottobre è considerato tra i tratti meglio conservati in assoluto, attualmente è parte integrante del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci e collega la Piana di Fondi alla vicina cittadina di Itri, e ci torniamo con grande emozione ed entusiasmo, anche perché l'amore per questa terra è più forte dell'inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti ovunque ed appiccare fuoco alle nostre colline.