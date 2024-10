Fratelli d'Italia sezione di Fondi dalla parte degli allevatori

la dichiarazione espressa all'unisono dal Direttivo fondano di Fratelli d'Italia, a seguito dei recenti incontri che si sono tenuti nella provincia di Latina e che hanno interessato anche la città sudpontina, in cui è da sempre presente, un importante comparto agricolo, dedito all'allevamento bufalino da latte.

Le nostre preoccupazioni, come la nostra solidarietà, sono rivolte a tutti quegli allevatori, che si trovano a doversi confrontare, giorno dopo giorno, con i continui rincari delle materie prime, ivi compresi l'energia per i macchinari e l'approvvigionamento alimentare per il bestiame, oltre che un ingiustificato abbassamento del prezzo del latte: frutto di una indegna speculazione da parte di alcuni caseifici fuori la nostra provincia che, forti della Grande Distribuzione Organizzata alle loro spalle, giocano a ribasso sui prezzi, avvalendosi di strumenti e metodi quali il congelamento del latte ed il fusore per la produzione di mozzarelle di seconda mano, a danno sia della qualità del prodotto DOP, che degli italiani che, nonostante il caro vita, non vogliono rinunciare ad un'alimentazione sana e certificata - sono state le parole del capogruppo consiliare Avv. Stefano Enea Guido Marcucci, che aggiunge - siamo perfettamente concordi con le parole espresse dai nostri più alti referenti istituzionali in merito al fatto che si tratti di un'eccellenza del territorio pontino e della Campania per la quale, a fronte dei forti controlli e delle relative spese per garantire la qualità e l'origine del prodotto, ci sono attualmente pagamenti fortemente dilazionati nel tempo. Soprattutto se ci si riferisce ad una merce come il latte bufalino (per natura altamente deperibile), bisogna considerare che andrebbe pagato entro 30 giorni dalla consegna per consentire agli allevamenti di sostenere le spese vive delle loro imprese. Auspichiamo che si faccia quanto prima, un tavolo tecnico per garantire un confronto equo e paritario tra la parte lesa ( i nostri allevatori) ed i grandi mangimifici e caseifici esterni a questo territorio, che più di qualche volta hanno deciso e non pattuito, costi e pagamenti.