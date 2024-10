Dal 16 al 27 ottobre la mostra personale di scultura dell'artista Remo Masella

L'Associazione Pro Loco Fondi APS, con il patrocinio del Comune di Fondi, organizza la mostra personale dell'artista Remo Masella che si terrà presso il suggestivo Chiostro Comunale di San Francesco a Fondi (LT) dal 16 al 27 ottobre 2024. La mostra sarà aperta tutti i giorni con ingresso libero, offrendo al pubblico l'opportunità di ammirare una collezione unica di sculture in legno.

Tra i tanti scopi dell'Associazione Pro Loco Fondi APS, c'è quello della promozione turistica, culturale, sociale e ambientale della Città di Fondi e del suo comprensorio. Proprio per tale missione, l'Associazione organizza durante l'anno una serie di eventi che meglio mettono in evidenza le peculiarità del territorio. La mostra di Remo Masella rientra in questo programma, offrendo una vetrina per l'arte scultorea locale e sottolineando il talento di un artista che da anni contribuisce al panorama culturale della città.

Remo Masella, già noto per le sue numerose partecipazioni a mostre, ha vinto importanti riconoscimenti come il 1° Premio Scultura dell'Università di Monticelli e ha esposto le sue opere al MOF e in mostre personali al Castello Caetani di Fondi nel 2017. La sua carriera artistica è stata incoraggiata dal celebre Maestro Domenico Purificato, che, ammirando le sue opere, lo esortò a proseguire il suo percorso creativo.

La mostra, che comprende una quarantina di opere, presenta sculture in legno che spaziano per dimensioni, dalle più imponenti di un metro di altezza e 90 cm di larghezza, fino alle più piccole di 20x30 cm. Ogni pezzo riflette la padronanza tecnica e l'intensa ricerca espressiva di Masella, che dal 1974 si dedica all'arte scultorea. L'artista stesso racconta come tutto ebbe inizio quell'anno, quando sentì il desiderio di “creare qualcosa” pur non disponendo ancora degli strumenti necessari. Solo grazie all'intervento di una conoscente di Bolzano, che gli regalò un set di sgorbie (utensili per l'intaglio del legno), riuscì a concretizzare la sua ispirazione realizzando le sue prime opere, tra cui due statue cinesi.

Le sculture esposte nel Chiostro Comunale di San Francesco rappresentano l'evoluzione del percorso artistico di Remo Masella.

Informazioni e contatti: Associazione Pro Loco Fondi – Tel. 329 776 4644 (anche WhatsApp).