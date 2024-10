Mercoledì 16 presentazione dell'ultimo libro di Giulia Biondi “La dispensa di bilanciamo… dalla spesa alla tavola”

Meglio la pasta o il riso? Devo evitare il cornetto a colazione? Quante uova posso consumare alla settimana? Quali sono le porzioni giuste per dimagrire? E se faccio attività fisica?

Sono alcune delle domande che ci si pone quotidianamente prima di preparare un pasto alle quali Giulia Biondi, dottoressa in biologia della nutrizione e formatore olimpico nazionale ha provato a rispondere nel suo ultimo lavoro editoriale “La dispensa di bilanciamo… dalla spesa alla tavola”.

Per giovani, per adulti ma anche per sportivi e anziani: un libro per tutti quello che sarà presentato mercoledì 16 ottobre, alle ore 10:00, a Palazzo Caetani in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione.

L’autrice, molto seguita anche sui social grazie al suo modo di comunicare semplice e diretto, avrà in platea un gran numero di ragazzi delle scuole superiori della città che avranno la possibilità di prendere una pausa di un paio d’ore dalle lezioni tradizionali per approfondire il tema dell’alimentazione correlato all’attività fisica e non solo.

L’evento, che rientra nel programma ufficiale della Comunità Pontina dello Sport, è promosso dal Comune di Fondi e gode dei patrocini del Sistema Bibliotecario del Sud Pontino, del Mof e del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Prima di lasciare la parola all’autrice, interverranno brevemente il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale, il direttore del Parco Lucio De Filippis, il presidente del Sistema bibliotecario del Sud Pontino Gianluca Taddeo e il direttore del Mof Roberto Sepe. Introdurrà i lavori l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro.

Per saperne di più sul libro

La dottoressa Giulia Biondi, docente formatrice di Nutrizione, creatrice del metodo Bilanciamo® e autrice di diversi bestseller sulla nutrizione, con questo nuovo libro vuole rispondere ai tanti dubbi che le persone si pongono prima di mettersi a tavola. Il suo obiettivo è stare accanto al lettore e aiutarlo a vivere il cibo serenamente, come un alleato e non come un nemico, a gestirlo in modo consapevole e autosufficiente. Per questo ha raccolto, sulla base delle evidenze a oggi accettate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, decine e decine di consigli, informazioni, soluzioni efficaci che rendono semplice fare le scelte giuste: per i giovani e gli adulti, per una vita da single e per chi deve organizzare i pasti di un'intera famiglia. In queste pagine affronta quindi situazioni quotidiane come che cosa mettere nel carrello per evitare sprechi e trappole, come disporre e conservare gli alimenti nella dispensa e nel frigorifero, le cotture migliori, la gestione di colazioni, pranzi, cene e spuntini con il geniale sistema delle «variazioni e sostituzioni», come pianificare senza stress la settimana godendosi il cibo e la compagnia. Un percorso pratico e coinvolgente, accompagnato da una voce autorevole e rassicurante che insegna a costruirsi uno stile di vita sano rispettando gusti, ritmi e necessità, lontano da rinunce e sacrifici.