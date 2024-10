Festeggiata domenica la Giornata del Camminare FederTrek 2024 con "evviva l'Appia Antica"

Un bellissimo pomeriggio lungo l'Appia Antica quello di Domenica 13 Ottobre, insieme a Fare Verde e FederTrek Escursionismo e Ambiente, per celebrare la Giornata del Camminare FederTrek 2024. All'appello di Milena Trani, Presidente di Fare Verde Fondi, hanno risposto in tanti. Oltre settanta persone, tra cui diversi bambini, hanno seguito la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca e la poetessa Federica Sanguigni su uno dei tratti meglio conservati della Regina Viarum.

Le informazioni e le curiosità fornite da Patriarca, le letture della Sanguigni tra i versi di Vinicio Salvatore Di Crescenzo e Alfonso Gatto e le parole di Charles de Brosses e Goethe, le domande di Tosca, Tommaso Pio e gli altri bambini hanno fatto sì che le due ore di escursione volassero:

Siamo entusiasti della grande partecipazione registrata, siamo felici di aver portato molti concittadini alla scoperta di questo importante paesaggio storico del nostro territorio, siamo ancora più felici per aver trasmesso il nostro modo di vivere la Città e le sue bellezze - commenta Milena Trani al termine dell'iniziativa.

Il Gruppo Locale di Fondi di Fare Verde tornerà a proporre appuntamenti come quello odierno a cadenza mensile. Prossima tappa a Novembre, con l'obiettivo di scoprire e riscoprire il territorio e condividere questo sentimento di amore per la natura con sempre più persone. Fare Verde ringrazia Radio Show Italia 103e5, Media Partner, e la Casa della Cultura per il Patrocinio.