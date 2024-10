Ciccone e Marcucci in merito alle risposte dell'assessore Carnevale sulla biblioteca

La replica dell’Assessore alla Cultura sinceramente lascia l’amaro in bocca. Per due motivi: innanzitutto perché non lascia presagire nulla di positivo per il futuro della Biblioteca, se davvero il problema del personale rischia di privare la Comunità di questo importante luogo di crescita e aggregazione, e poi perché non ha mostrato alcuna apertura nei confronti delle proposte lanciate, e che a nostro parere meriterebbero almeno di essere discusse e valutate se davvero vogliamo migliorare il servizio offerto.

Certo è che sorridiamo all’idea che l’Amministrazione Maschietto lasci la Biblioteca molto meglio di come l’ha trovata. Ovviamente ce lo auguriamo, al di là del ruolo che ricopriamo, ma ricordiamo all’Assessore alla Cultura che per anni il suo ruolo è stato ricoperto proprio dall’attuale Sindaco. Motivo per cui il suo, più che un auspicio, sembra un autogoal.

Le nostre proposte sono condivise da studenti e abituali frequentatori della Biblioteca, mirano a rappresentare un salto di qualità ulteriore per la struttura, proprio in considerazione degli investimenti fatti dall’Ente. In virtù dell’importanza strategica di un sito come quello della “Dan Danino Di Sarra” resta però ingiustificabile il fatto che questa settimana sia stata aperta di pomeriggio solo nella giornata di Giovedì. Assurdo se consideriamo che è proprio negli orari pomeridiani che la maggiorparte degli studenti si rivolge alla struttura. Non era sicuramente il risultato che speravamo di ottenere proponendone un’apertura anche nel pomeriggio del Venerdì e nella mattinata del Sabato.

Quella della carenza di personale è una giustificazione grave, perché equivale a dire che non si è certi di garantire il servizio. La speranza è che l’Amministrazione Comunale coinvolga le Associazioni nell’apertura della struttura, come avviene altrove. E di questo, come di ogni altra iniziativa incentrata sulla cultura, è naturale che l’apposita Commissione Consiliare debba parlarne. A patto che si voglia collaborazione da parte delle forze di Opposizione.

Se è vero, come sottolineato dalle note che Fondi Vera e Fratelli d’Italia hanno depositato, che la copertura attuale è di 37 ore settimanali, a fronte delle 36 ore imposte dalle linee guida regionali, è discutibile definire quell’ora in più come un’apertura “sensibilmente superiore”, anche e soprattutto se consideriamo che la metà delle ore dovrebbero essere rappresentate dall’apertura pomeridiana, ma i conti non tornano. E l’idea di rimodulare gli orari di apertura potrebbe essere una soluzione. Come quella di destinare alla struttura alcuni giovani che prestano Servizio Civile.

Se l’Assessore non vorrà parlarne nell’apposita Commissione vorrà dire che ne discuteremo nel prossimo Consiglio Comunale.

Francesco Ciccone

Stefano Enea Guido Marcucci