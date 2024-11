Fratelli d'Italia sull'enorme carenza di case popolari

Da anni purtroppo a Fondi esiste una vera e propria emergenza abitativa e a farne le spese sono i più bisognosi. La carenza di alloggi di residenza popolare è una problematica che deve essere risolta il prima possibile. A riguardo, il capogruppo consiliare meloniano, Avv. Stefano Enea Guido Marcucci dichiara:

Ho presentato un'interpellanza durante l'ultimo consiglio comunale di Fondi per capire come l'amministrazione intende risolvere il problema della carenza di alloggi popolari. Per chi è cresciuto con i valori della Destra sociale come me, non può esserci una Giunta se questa non si adoperi per salvaguardare uno dei diritti fondamentali dell'uomo: quello alla dimora in primis. Non basta dichiarare come scusante la non disponibilità di terreni e luoghi idonei alla struttura. L'edilizia popolare può essere portata avanti in diverse forme, e non sono poche le strutture di pertinenza comunale vuote che potrebbero essere riconvertite allo scopo.

Continua poi il capogruppo meloniano :

Per quanto gli addetti comunali si stiano impegnando per quel che possono, i problemi tecnici che investono l'Assessorato, uniti alla mancanza di risposte che dà la Giunta in proposito, fanno arrivare la questione abitativa a livello emergenziale. È legittimo chiedersi (e pretendere risposta): come intende intervenire la Giunta sui tempi biblici per lo scorrimento in graduatoria? E ancora: ad oggi, esistono alloggi vuoti e non assegnati? Ma soprattutto: quando viene a mancare il titolare di uno di questi alloggi, quali sono i criteri di riassegnazione ai familiari?

Ad esprimere pari sdegno, è stata anche la Coordinatrice locale del partito di Governo, Sonia Federici, la quale ha puntato il dito contro l'Amministrazione locale per la sua gestione delle reali esigenze dei concittadini: