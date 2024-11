Domenica 17 novembre la "Giornata Mondiale delle Vittime della Strada" domenica 17 novembre appuntamento in Piazza De Gasperi

Lanciare un messaggio forte per catturare l’attenzione e invitare a riflettere affinché si inizi ad assumere comportamenti realmente responsabili, dedicare un pensiero a chi non c’è più e donargli l’eternità tramite il ricordo di chi l’ha amato: questi alcuni degli obiettivi della Giornata Mondiale delle Vittime della Strada, organizzata da “Il Dono di Davide odv” e l’Associazione Italiana Vittime della Strada con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione di decine di realtà del territorio. L’appuntamento è per domenica 17 novembre in Piazza De Gasperi a partire dalle ore 15:00.

Tutti i presenti, tra un’attività e un momento di riflessione, aspetteranno insieme il far del tramonto quando duemila lumini rischiareranno l’anfiteatro per ricordare l’importanza della vita e dare voce a chi, purtroppo, l’ha prematuramente persa.

Prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale ma anche manovre di primo soccorso e momenti di riflessione: gli organizzatori hanno pensato a tutto quanto possa concorrere a ridurre il numero di incidenti stradali e ad accrescere la consapevolezza alla guida di un’auto come di una bici, di una moto come di un mezzo pesante.

Avevamo in mente un evento che lasciasse il segno e invitasse realmente a riflettere - spiega Shana Parisella, presidente dell’associazione organizzatrice – e poche ore dopo averla condivisa l’adesione è stata enorme. Questo è il segno che il tema è molto sentito sul territorio. I giornali sono ogni giorno un bollettino di guerra con giovani vite spezzate e intere famiglie distrutte. È ora di dire basta, cambiare si può con comportamenti più consapevoli. Una sola parola cade nel vuoto ma l’auspicio è che il grido di decine di associazioni unite possa davvero riecheggiare, destare le coscienze e fare la differenza. Basta un momento di distrazione per spezzare non solo la propria vita ma anche quella di qualcun altro, dei familiari che restano o di chi si trova accidentalmente a passare nei pressi di chi è stato magari meno attento o consapevole. La vita è preziosa ed è questo il grande messaggio che vogliamo far arrivare al maggior numero di persone.

Su questo tema come su altri – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – la prevenzione, l’informazione e la consapevolezza sono fondamentali. Ne siamo fermamente convinti e non perdiamo occasione per ribadirlo ed è per questo che invito la cittadinanza a partecipare numerosa. Mi rivolgo soprattutto alle famiglie affinché portino ragazzi e giovanissimi all’evento e li invitino a riflettere e a partecipare alle numerose attività organizzate

Non solo commemorazione e riflessione, la giornata sarà infatti l’occasione per fare autentica prevenzione con attività sulla sicurezza e informazioni per seguire corsi su manovre di primo soccorso.

Collaborano all’organizzazione, oltre alla Polizia Locale di Fondi, anche le associazioni Falchi di Pronto Intervento, Asd Cicli Conte, La Tenuta di Davide, Happy Bike, Rebike, Croce D’Oro Sud Pontino, Vivaio Selvavetere e Bob autoscuola.