Firmata ordinanza per il prolungamento dell'orario del mercato domenicale a dicembre

Torna, in vista delle festività natalizie, il mercato domenicale con orario prolungato. Il sindaco Beniamino Maschietto, recepita la nota di richiesta pervenuta dall’Associazione nazionale ambulanti, ha firmato questa mattina l’ordinanza che autorizza le attività in via Mola di Santa Maria fino alle 16:00.

Più tempo per fare acquisti, quindi, ma anche la possibilità di scegliere un orario meno caotico per girare tra i banchi e scegliere i prodotti in tranquillità.

Le domeniche interessate sono quattro: 8, 15, 22 e 29 dicembre.