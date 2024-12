Dal 27 al 29 dicembre torna il Torneo Nazionale di Basket Under 17

Torna il Torneo Nazionale di Basket Under 17 eccellenza che quest’anno giunge alla sua terza edizione. Un momento sportivo e agonistico molto sentito che vede la presenza di un gran numero di atleti provenienti da tutta Italia.

La tre giorni è fissata per il 27, 28 e 29 dicembre al Palazzetto dello Sport di via Mola di Santa Maria e al Palavirtus di via Liguria dove si sfideranno, in due distinti gironi, ben sei squadre: San Paolo Ostiense, Fulgor Fidenza, Stamura Bk Ancona, Unibasket Lanciano, Fonte Roma Bk, Smg Latina e Fulgor Fidenza.

«Il fatto che questo prestigioso evento sia giunto alla sua terza edizione – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – testimonia che la nostra città si sta affermando come un punto di riferimento al livello nazionale nel mondo del basket. Siamo lieti di promuovere questo torneo anche perché, in linea con i valori promossi dall’Aces, favorisce la socializzazione in un’età importante per lo sviluppo. Invitiamo la cittadinanza e tutte le famiglie degli atleti provenienti da tante regioni italiane a fare il tifo per questi giovani, determinati a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel mondo del basket nazionale e, compatibilmente con le gare, a visitare la nostra bellissima città».

L'evento è promosso dal Comune di Fondi, nell'ambito del programma della Comunità Pontina dello Sport, con il patrocinio della Regione Lazio, della Federazione Italiana di Pallacanestro, il sostegno del Mof e la collaborazione del Comitato di Fondi della Croce Rossa Italiana.