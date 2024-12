Il 20 dicembre l'evento “Pizza & Cocktail D’Autore”

Il team di Maruzzella è entusiasta di annunciare un evento straordinario che celebrerà l’unione tra la pizza gourmet e l’arte dei cocktail: “Pizza & Cocktail D’Autore”.

Questo esclusivo appuntamento si svolgerà presso il ristorante Maruzzella, situato in Via Duccio Galimberti a Fondi (LT), e si preannuncia come un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della buona cucina e dei sapori autentici.

L’evento si terrà il 20 dicembre e vedrà la partecipazione di un talentuoso bartender, che preparerà cocktail esclusivi ideati appositamente per l’occasione, pensati per deliziare i palati più esigenti.

In qualità di ospite d’onore, sarà presente Americo Quattrociocchi, noto proprietario di un oleificio pluripremiato, il quale condividerà la sua esperienza sull’olio di alta qualità, un ingrediente fondamentale per esaltare i sapori delle pizze.

L’attività Maruzzella è inoltre orgogliosa di collaborare con Izzi, partner di liquori, per offrire una selezione di bevande straordinarie che accompagneranno ogni piatto.

Questa partnership non solo migliora la qualità del cibo servito, ma promuove anche una sostenibilità economica e ambientale, rendendo la comunità più resiliente e coesa.

I partecipanti potranno gustare pizze deliziose preparate con ingredienti freschi e oli di alta qualità, garantendo un'esperienza culinaria senza pari.

I cocktail artigianali, creati per sposarsi perfettamente con ogni morso, offriranno un’armonia di sapori unica.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, gli interessati possono contattare Maruzzella ai numeri: 0771.511871 o 3467329538.