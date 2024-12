Grande attesa per il Presepe Vivente del 14 e 15 dicembre nel centro storico

Oltre 50 personaggi, 15 postazioni, tre esibizioni corali e un esercito di soldati romani che preannuncerà l’evento: c’è grande attesa a Fondi per il Presepe Vivente che prenderà forma nel centro storico sabato 14 e domenica 15 dicembre. Le scene si snoderanno tra Piazza della Repubblica e il Corso Appio Claudio con l’immagine più significativa, la natività, che sarà allestita presso il Cortile di San Simeone, in via Cesare Augusto 10.

L’evento, organizzato dall’Associazione Centro Storico presieduta da Pino Visca, in collaborazione con l’Associazione Giulio Cesare di Marco Teseo, gode del patrocinio del Comune di Fondi e del supporto della Confcommercio Lazio Sud Fondi e rientra nel cartellone ufficiale "Un Natale d'inCanto... a Fondi".

Le esibizioni corali tra la scalinata della Chiesa di Santa Maria e il Corso Appio Claudio, contribuiranno a creare un’atmosfera sospesa tra tradizione e cristianità, in attesa della nascita del Signore.

Accorrere per ammirare il Presepe Vivente sarà un’occasione per vivere le più autentiche tradizioni natalizie ma anche per riscoprire scorci meno noti del centro storico di Fondi.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il delegato al centro storico Cristian Peppe, nel ringraziare l’associazione organizzatrice per aver proposto una tradizione tanto sentita a Fondi e in Italia, invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.