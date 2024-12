Il poeta Flavio Riccardi vincitore dell'evento "Selene in versi" II edizione

Grande successo alla “Selene in versi seconda edizione” gara tra artisti di arti declamatorie aperta a tutti quelli che vogliono cimentarsi in una sfida all’ultima battuta.

Al Palazzo Caetani di Fondi vi è stata una aspra ma simpatica battaglia tra vari concorrenti che si sono sfidati a colpi di battute, versi, monologhi che hanno coinvolto il pubblico, che ha partecipato nel scegliere il vincitore.

La vittoria è andata al poeta pontino Flavio Riccardi, che ha declamato versi in dialetto romanesco, che hanno richiamato nel loro spirito quelli di Trilussa, aggiungendo uno stile di esposizione proprio, che ha coinvolto il pubblico. Ma non da meno sono stati gli altri, in particolare Lorenzo Cammisola, secondo classificato, e la sorpresa Loreta Carnevale che ha portato un brano del suo romanzo “La guerra”.

Un evento piaciuto particolarmente al poeta e drammaturgo Gino Fiore, che oltre a premiare il vincitore si è congratulato per l’originalità e la qualità dell’evento, unico nel territorio pontino, e che raccoglie sempre maggiori consensi.

Anche la giuria tecnica ha aggiunto valore: La professoressa Maria Pica ha valutato con attenzione i partecipanti, aggiungendo sempre parole di incoraggiamento per spingerli a seguire il loro talento, mentre il produttore e regista Tiberio Ettore Muccitelli ha evidenziato le qualità espressive, ove necessario dando consigli che sono stati bene accetti da parte dei partecipanti.

La gara si prolungata per tutta la serata, ma ha tenuto inchiodati tutto il pubblico, anche grazie alla presentazione coinvolgente dei due conduttori: Davide de Bonis e Francesca Fusco.

Un evento giovane, condotto da giovani, ma che ha coinvolto anche i meno giovani evidenziando, come ha detto la componente della giuria Maria Pica che:”I giovani possono mostrare le loro qualità e personalità, anche in senso artistico, e non hanno bisogno di seguire comportamenti deleteri solo per sentirsi di tendenza”

Un successo straordinario quindi, un invito a questi giovani a volare alto, a fare sempre di più e raggiungere quelle vette che l’ospite d’onore Gino Fiore ha auspicato: fare sì che diventi un evento che abbia una rilevanza sempre più ampia, il successo che Selene in versi merita.