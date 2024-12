Pubblicato avviso per affidamento di un'area di sgambamento per cani in via Liguria, la prima in cittÃ 

È stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per la gestione e la manutenzione della nuova area di sgambamento per cani realizzata in via Liguria.

Si tratta di un servizio fortemente atteso dalla collettività che consentirà agli amici a quattro zampe di cittadini e turisti di correre liberamente in una superficie di 1800 metri quadrati, socializzare e trascorrere del tempo all'aria aperta.

Il gestore dovrà occuparsi quotidianamente dell'apertura e della chiusura dell'area, dello svuotamento dei cestini per le deiezioni canine e di piccole opere di manutenzione e pulizia impegnandosi contestualmente ad organizzare e promuovere eventi dedicati ai piccoli amici dell'uomo ma anche ai rispettivi padroni. Si svolgeranno, infatti, come previsti nell'avviso, momenti dedicati alla pet teraphy, educazione cinofila, giornate per promuovere le donazioni, corsi di addestramento e molto altro. Il Comune di Fondi, da parte sua, si impegnerà a garantire attività di manutenzione e pulizia straordinarie.

Per presentare domanda, mediante l'apposita modulistica da inoltrare all'indirizzo pec ambiente.comunedifondi@pecaziendale.it c'è tempo fino alle 12:00 del 31 gennaio 2025.

Per info è possibile scrivere a bruno.miceli@comunedifondi.it

Un servizio atteso da molto tempo che auspico – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – venga gestito con passione ed entusiasmo per dare risposte concrete a tutte le numerose famiglie che hanno un amico a quattro zampe. Si tratta inoltre di un ulteriore passo in avanti per un quartiere che negli ultimi anni è considerato tra i migliori in termini di vivibilità e servizi.