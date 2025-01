Monte San Biagio: il 2 febbraio sapori, cultura e spettacolo con "Tradizioni da Gustare"

Monte San Biagio si prepara a vivere un’esperienza all’insegna della tradizione, del gusto e della cultura con “Tradizioni da Gustare”, un evento organizzato dalla rete di imprese “Monte San Biagio: cuore di storia, anima di impresa”, in collaborazione con il Comune di Monte San Biagio. L’appuntamento è fissato per venerdì 2 febbraio, a partire dalle 11:00, nel cuore del centro storico.

L’iniziativa celebra le eccellenze enogastronomiche locali attraverso un percorso che unisce buon cibo, musica e spettacolo. Nei locali del centro storico saranno proposti menù speciali dedicati alla tradizione del territorio, accompagnati da momenti di animazione, concerti e intrattenimento. Tra gli ospiti della giornata figurano i Briganti dell’Appia, che si esibiranno alle 17:00 in Piazza Vernone, il gruppo Go Go Gozilla in concerto alle 12:00 nella stessa piazza, lo spettacolo circense “Best of Circus Karakasciò” alle 15:00 in Piazza Alza Bandiera, e il DJ Set con Paolo R, che chiuderà la serata alle 20:00 sempre in Piazza Alza Bandiera. A fare da cornice all’evento, una suggestiva mostra fotografica a cura di Silvia Persichino e Bart Studio, visitabile per tutta la giornata nel centro storico.

Questo evento segue il successo del convegno “Tradizioni enogastronomiche e sostenibilità nell'era digitale”, tenutosi l’11 gennaio presso la Biblioteca comunale Dario Lo Sordo. L’incontro ha messo in luce il legame tra le tradizioni culinarie locali e le nuove sfide della sostenibilità e dell’innovazione. La rete di imprese di Monte San Biagio continua così il suo impegno nel promuovere il territorio, valorizzandone il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico attraverso eventi di grande richiamo.

Per maggiori informazioni sull’evento “Tradizioni da Gustare” e sul programma dettagliato, è possibile consultare i canali ufficiali della rete di imprese Monte San Biagio: cuore di storia, anima di impresa.