Il consigliere Vocella (FdI) presenta petizione per installazione di dosso artificiale alle Querce

Il consigliere comunale Luigi Vocella di Fratelli d’Italia ha depositato una petizione sottoscritta da oltre 200 residenti della zona Le Querce per richiedere l'installazione di un dosso artificiale e di segnaletica stradale sulla Via Querce, con particolare attenzione all’altezza del civico 73.

Questa iniziativa, scaturita dalle numerose sollecitazioni dei residenti, vede tra i principali promotori la signora Di Manno Serafina, che si è impegnata personalmente nella raccolta firme, visitando casa per casa. L'obiettivo è chiaro: garantire una maggiore sicurezza stradale per una zona molto frequentata da pedoni e ciclisti, utilizzata quotidianamente per attività sportive come jogging e passeggiate in bicicletta.

La sola imposizione dei limiti di velocità di 30 km/h non è sufficiente su una strada che, per le sue caratteristiche, favorisce il transito a velocità elevate - ha dichiarato l’Avv. Luigi Vocella. - La situazione rappresenta un grave pericolo per i cittadini, e occorrono interventi concreti per prevenire incidenti e tutelare la sicurezza di tutti.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto dagli Avv.ti Luigi Vocella e Stefano Marcucci, sottolinea il proprio impegno costante nel dare voce alle istanze degli abitanti, in particolare delle zone periferiche spesso dimenticate dall’attuale amministrazione comunale. Questa petizione rappresenta un chiaro esempio di come il dialogo con i cittadini possa tradursi in azioni concrete per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio.