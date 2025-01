14^ conferenza per Fondi 2030: un futuro da ricostruire per restituire ottimismo e fiducia al comparto commerciale fondano

Dalla necessità di istituire un Osservatorio Economico Cittadino all’utilità di uno Sportello antiusura e sovraindebitamento, dalla creazione di mercatini tematici all’interno delle piazzette del Centro Storico all’organizzazione di meeting a cadenza trimestrale tra l’Amministrazione Comunale e tutto il mondo imprenditoriale, dall’apertura anche in orario pomeridiano e serale del Mercato Coperto alla promozione di agevolazioni per favorire nuove aperture. Sono alcuni dei suggerimenti presentati da Fondi Vera durante la Conferenza di Lunedì sera sul Commercio.

La 14esima riunione tematica nell’ambito del ciclo di incontri Fondi 2030, introdotta dalla Relazione del Gruppo di Lavoro Commercio guidato da Giuseppe Capotosto, ha registrato partecipazione e contenuti importanti:

Il prezioso confronto avuto con i concittadini presenti, tra cui professionisti, rappresentanti delle associazioni di categoria e imprenditori ha confermato come il nostro studio rappresentasse in realtà solo la punta dell’iceberg. E che dietro ad ogni dato impietoso che abbiamo analizzato insieme, ci sono storie, famiglie e una scommessa sulle generazioni che verranno.

Fondi Vera ha, infatti, relazionato su una ricerca condotta nelle scorse settimane, che ha preso come riferimento il periodo 2005-2025:

I dati illustrati, raccolti da fonti autorevoli a accreditate come Istat, Camera di Commercio e diverse Associazioni di categoria ci restituiscono l’immagine di una Città in grande difficoltà, che negli ultimi venti anni ha fatto passi indietro evidenti, con effetti che hanno inciso sulla demografia residenziale, sull’impoverimento delle famiglie, su un numero incredibile di attività commerciali che hanno chiuso i battenti. A farne le spese le storiche botteghe del Centro, i negozi di artigianato, il commercio di prossimità in generale - continua Capotosto.

Il contributo di esperienze e idee dei presenti, che vivono ogni giorno le sfide e opportunità del commercio non solo in ambito cittadino, come il Vice Presidente del MOF Franco Recchia, il Direttore Provinciale di Latina della Federazione Nazionale dei Piccoli Imprenditori e Componente del CdA dell’Istituto Nazionale di Assistenza Piccoli Imprenditori (Patronato Inapi) Mohamed Ammar, il Presidente dell’Associazione LinfaViva Roberto Zuena, sono stati utili quanto le testimonianze dei titolari di alcune attività commerciali del Centro ed i consigli di alcuni esperti di marketing e comunicazione - commenta Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.