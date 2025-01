Replica del Sindaco all'intervento del Pd di Terracina: ecco come abbiamo speso le risorse del distretto LT4

Non si lascia attendere la replica del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, alla guida del Comune capofila del distretto LT4.

Sono cinque anni – precisa una volta per tutte Maschietto – che questa storia dei milioni di euro non spesi torna periodicamente alla ribalta per bocca dell'uno o dell'altro partito. Basta con la disinformazione, non se ne può davvero più. In primis, l'esponente del Pd avrebbe potuto chiedere e avrebbe avuto tutte le necessarie risposte, in secondo luogo trovo sconcertante che venga citato un atto del 2020 dato che, nel frattempo, ne sono stati emessi e pubblicati molti altri. Per esempio, leggendo la delibera regionale n.G17647 del 2023, alla portata di tutti come quella del 2020, emerge l'aggiornamento con le risorse libere nella disponibilità del distretto LT4. Somme successivamente investite e rendicontate fino ad una somma residuale odierna di 650mila euro spendibile entro il 31 dicembre 2025.