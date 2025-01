Nuovi cestini lungo il Corso Appio Claudio: la sperimentazione in accordo con lâ€™Associazione Centro Storico

Prosegue l’attività di confronto e collaborazione tra amministrazione comunale e Associazione Centro storico per rispondere a piccole e grandi esigenze espresse da parte dei commercianti del cuore storico della città di Fondi.

Nella giornata di lunedì, a seguito di una richiesta formalizzata dal presidente del sodalizio Pino Visca e di un sopralluogo congiunto, sono state installate sei isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti differenziati di piccole dimensioni da parte dei frequentatori del Corso Appio Claudio.

Dopo una fase in cui i cestini erano stati rimossi per prevenire sia il fenomeno dell’abbandono di buste domestiche indifferenziate che la tendenza dei passanti a conferire i rifiuti casualmente senza prestare attenzione al tipo di materiale, sono tornati in centro sei mastelli quadripartiti.

Gli assessori all’Ambiente e all’Arredo Urbano Fabrizio Macaro e Stefania Stravato e il delegato al Centro Storico Cristian Peppe, dopo un sopralluogo con il consigliere dell’Associazione Vittorio Grieco, hanno deciso di riposizionare in via sperimentale le isole ecologiche.

I membri del sodalizio, oltre ad aver preannunciato di monitorare i punti prescelti per scongiurare abbandoni di buste indifferenziate, hanno promosso una campagna di sensibilizzazione sui propri social.

Ora che i cittadini sono diventati bravissimi nel differenziare i rifiuti domestici – commentano Macaro e Stravato - la corretta gestione dei rifiuti conferiti dai frequentatori del centro storico e dei turisti sul litorale, come emerso anche durante i lavori dell’Ecoforum regionale organizzato da Legambiente, è fondamentale per elevare ulteriormente lo standard cittadino.

Soddisfazione è stata espressa anche dal delegato al Centro Storico Cristian Peppe, attento e sensibile ad ogni proposta propositiva e costruttiva per migliorare la gestione generale del cuore della città.