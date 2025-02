Blue Economy: dalla Regione Lazio 113 mila euro per migliorare l'accessibilità del litorale

Grazie alla partecipazione ad un avviso pubblico da parte del Settore Urbanistica, il Comune di Fondi si è aggiudicato 113 mila euro per migliorare l'accessibilità del litorale.

Il progetto, denominato “Il mare è di tutti”, è stato interamente finanziato e consentirà di realizzare piccole ma fondamentali opere per rendere le spiagge di Fondi sempre più inclusive.

Oltre ad una serie di interventi per la manutenzione dei principali accessi (Capratica, Pedemontano, Tumulito, Holiday, Sant'Anastasia, Rio Claro, Borgo Sant'Antonio, Torre Canneto), verranno realizzate due passerelle fino al mare per consentire una piena fruibilità delle spiagge e delle acque cristalline del litorale fondano alle persone con disabilità.

Il progetto prevede inoltre la creazione, in corrispondenza delle due corsie, di apposite aree con servizi dedicati tali da consentire ad una persona con difficoltà deambulatorie di essere completamente autonoma, dalla sosta del veicolo all'ingresso in acqua.

Le passerelle, che saranno naturalmente realizzate in due tratti di spiaggia libera, si aggiungono alle 16 sedie Job, acquistate dal Comune e affidate in comodato d'uso ad altrettanti stabilimenti, che già consentono in caso di disabilità un agevole spostamento sulla sabbia in presenza di un accompagnatore.

Si tratta di un servizio fortemente voluto dal presidente della commissione Turismo Cristian Peppe che aveva avanzato la volontà di voler introdurre questa importante miglioria sul litorale fondano. Lo stesso assessore al Turismo Vincenzo Carnevale aveva preannunciato l'intervento in Consiglio e in occasione della consegna della Bandiera Blu 2024.

Gli uffici, coordinati dall'assessore Claudio Spagnardi e dal dirigente Bonaventura Pianese si sono quindi attivati per reperire le risorse necessarie, al momento della proposta non disponibili.