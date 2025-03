Giovedì 3 aprile la presentazione del docufilm su Giulia Gonzaga

A poco più di 500 anni dai fatti storici, la città di Fondi celebra il dovuto omaggio a chi portò la cittadina della Piana ad essere uno dei centri culturali più importanti dell’epoca: a Giulia Gonzaga, infatti, è dedicato il docufilm ambientato per la maggior parte a Fondi. Un evento a dir poco straordinario e che vede un vero e proprio “pool” di studiosi ed appassionati mettere a punto una sceneggiatura che ricostruisce con una puntualità ed una precisione sorprendenti il momento storico vissuto da Giulia Gonzaga, anche grazie a numerose “scoperte” fatte negli ultimi anni che hanno letteralmente riscritto la storia di una delle figure culturali più importanti dell’epoca.

Una sceneggiatura che ha convinto anche attori del calibro di Franco Nero, che ha accettato con slancio di partecipare alle riprese impersonando uno dei personaggi chiave nella storia dei “potenti” dell’epoca, ovvero Papa Clemente VII. L’evento nasce dalla collaborazione tra l’Associazione ArTea ApS e la società Produzione Straordinaria Srl, collaborazione fortemente voluta dallo sceneggiatore Francesco Di Trocchio.

Dopo aver contribuito nel 2024 all’allestimento del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, - ha detto Di Trocchio - ho ritenuto opportuno impegnarmi in altri ambienti per poter diffondere in modo più agevole uno spirito patriottico-culturale “non etichettato” ed evidenziare la forte attualità della figura di Giulia Gonzaga rispetto ai giorni nostri.

A credere da subito nel progetto e a decidere di produrre il docufilm incentrato sulla figura di Giulia Gonzaga, è stata la società “Produzione Straordinaria Srl” ( “Alberto sordi un italiano come noi” - 2022, “La nostra Monument Valley” - 2023, premiato come miglior film di viaggio alla Festa del Cinema di Roma, “L’Africa di Pasolini” - 2013).

La nostra casa di produzione – dichiara il produttore, Augusto Pelliccia - nasce con l’obiettivo di realizzare opere cinematografiche e televisive di qualità e anche per dare spazio a giovani autori e attori emergenti. Per questo, non appena letta la sceneggiatura abbiamo subito creduto in un progetto che fa risaltare la figura di una donna – Giulia Gonzaga- più attuale che mai.