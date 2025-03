Il consigliere Vocella (FdI) denuncia grave inefficienza del Comune e chiede intervento politico urgente per sbloccare fondi destinati ai servizi sociali

Il Consigliere Comunale di Fondi (Fratelli d'Italia), Avv. Luigi Vocella, esprime forte disapprovazione e preoccupazione per la gestione dei fondi destinati ai servizi sociali del Distretto Socio-Sanitario LT4 da parte del Comune di Fondi, in seguito alle accuse mosse dai Sindaci di Sperlonga e Campodimele.

Secondo quanto denunciato dai Sindaci Armando Cusani e Tommaso Grossi, il Comune di Fondi avrebbe deliberatamente lasciato inutilizzate risorse per un totale di € 1.080.940,20 nel triennio 2021-2023. Ma la situazione è ancora più allarmante: già nel 2021, erano stati accertati fondi non spesi per un importo di € 3.128.526,83, evidenziando una cronica incapacità gestionale che ha privato i cittadini più bisognosi di servizi essenziali.

Questa situazione è inaccettabile e dimostra una grave mancanza di rispetto nei confronti delle fasce più vulnerabili della nostra comunità - dichiara l'Avv. Vocella. - Come Consigliere Comunale, ho presentato, unitamente al collega di gruppo Avv. Stefano Marcucci, una mozione sul fattore famiglia, che avrebbe potuto fornire un sostegno concreto a molte famiglie in difficoltà, ma è stata respinta per mere ragioni politiche. Un'ulteriore prova dell'insensibilità di questa amministrazione verso i bisogni reali dei cittadini.

L'Avv. Vocella sottolinea che, se confermate, queste accuse rivelerebbero gravi colpe di cui i cittadini dovranno tenere conto al momento opportuno.

Non chiederò dimissioni, ma è fondamentale che i cittadini siano consapevoli di questa gestione inefficace e delle sue conseguenze - afferma l'Avv. Vocella. - È necessario un intervento politico immediato per evitare che queste risorse vadano perse definitivamente. In tal senso, forte del fatto che l’assessorato regionale del settore è di Fratelli d’Italia, mi farò portavoce di questa istanza, per trovare una soluzione rapida e concreta.

L'Avv. Vocella si impegna a monitorare attentamente la situazione e a sollecitare un intervento tempestivo da parte delle istituzioni competenti, affinché i fondi destinati ai servizi sociali siano utilizzati in modo efficiente e trasparente, a beneficio dei cittadini del Distretto Socio-Sanitario LT4.

Il consigliere comunale di Fondi

Avv. Luigi Vocella

Gruppo Fratelli d’Italia